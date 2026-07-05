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Представитель Барко лично сообщит «Спартаку» об отказе игрока продлить контракт — источник

Представитель Барко лично сообщит «Спартаку» об отказе игрока продлить контракт — источник
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Будущее полузащитника Эсекьеля Барко может проясниться в конце июля, сообщается в эфире YouTube-проекта De la Cuna al Infierno, посвящённого «Индепендьенте».

По информации источников, один из представителей футболиста отправится в Москву, чтобы лично встретиться с руководством российского клуба и сообщить, что Барко не будет продлевать контракт.

Также отмечается, что «Индепендьенте» готов предложить максимум $ 4 млн за трансфер игрока. В клубе подчёркивают: если сумма окажется выше, сделка не состоится.

Контракт Барко со «Спартаком» подходит к концу летом следующего года. Ранее спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао подтвердил, что клуб ведёт с полузащитником переговоры о новом долгосрочном контракте и сохраняет заинтересованность в продолжении сотрудничества.

Что ждёт «Спартак» после трофея. ПЛН #134

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