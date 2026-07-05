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Тчуамени останется в «Реале». Моуринью определил француза ключевым игроком — TEAMtalk

Тчуамени останется в «Реале». Моуринью определил француза ключевым игроком — TEAMtalk
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Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени продолжит выступать за «сливочных», несмотря на предметный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, новый главный тренер команды Жозе Моуринью намерен дать Тчуамени стабильное место в стартовом составе в следующем сезоне.

Решение мадридского клуба стало ударом для обоих английских грандов, которые внимательно следили за ситуацией вокруг игрока на протяжении лета и рассчитывали на возможный трансфер. «Реал» ранее изучал варианты усиления центра поля, рассматривая таких футболистов, как Энцо Фернандес и Родри, однако эти трансферы сорвались.

В результате Моуринью изменил приоритеты, сосредоточив внимание на укреплении обороны. Таким образом, уход Тчуамени фактически исключён. Сам футболист также не настаивал на трансфере и намерен закрепиться в основе «Реала», что закрывает дверь для интереса со стороны клубов АПЛ.

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