Тчуамени останется в «Реале». Моуринью определил француза ключевым игроком — TEAMtalk

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени продолжит выступать за «сливочных», несмотря на предметный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, новый главный тренер команды Жозе Моуринью намерен дать Тчуамени стабильное место в стартовом составе в следующем сезоне.

Решение мадридского клуба стало ударом для обоих английских грандов, которые внимательно следили за ситуацией вокруг игрока на протяжении лета и рассчитывали на возможный трансфер. «Реал» ранее изучал варианты усиления центра поля, рассматривая таких футболистов, как Энцо Фернандес и Родри, однако эти трансферы сорвались.

В результате Моуринью изменил приоритеты, сосредоточив внимание на укреплении обороны. Таким образом, уход Тчуамени фактически исключён. Сам футболист также не настаивал на трансфере и намерен закрепиться в основе «Реала», что закрывает дверь для интереса со стороны клубов АПЛ.