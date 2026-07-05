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«Наполи» заинтересован в подписании вингера «Челси» стоимостью € 46 млн — Конур

«Наполи» заинтересован в подписании вингера «Челси» стоимостью € 46 млн — Конур
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Итальянский «Наполи» проявляет интерес к подписанию вингера «Челси» Алехандро Гарначо, так как клуб стремится усилить атаку этим летом. Лондонский клуб может быть готов продать 21-летнего футболиста за сумму около € 46 млн на фоне растущего недовольства его положением на «Стэмфорд Бридж», сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети.

«Ривер Плейт» также следит за ситуацией с Гарначо в преддверии возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что «Челси» осознаёт, что приобретение аргентинца не оправдало себя. Гарначо был куплен у «Манчестер Юнайтед» в августе 2025 года, подписав контракт с лондонским клубом до лета 2032 года.

В минувшем сезоне игрок провёл 39 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и сделав четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость Гарначо составляет € 28 млн.

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