«Исключительный игрок, который даёт команде многое». Дезире Дуэ — о Майкле Олисе

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Дезире Дуэ высказался об игроке французской национальной команды, вингере мюнхенской «Баварии» Майкле Олисе.

«Он исключительный игрок — это видно в каждом матче. Сейчас у него больше всех результативных передач на чемпионате мира, это по-настоящему впечатляет. Это футболист высочайшего класса, который очень многое даёт команде. Все игроки отлично с ним ладят. В общении со СМИ Олисе может казаться немного сдержанным и тихим, но в коллективе он совсем другой — мы с ним много смеёмся. Надеюсь, Майкл продолжит выступать на этом уровне и дальше помогать команде», — приводит слова Дуэ Bayern & Germany в соцсети.

Сегодня, 5 июля, во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Франции под руководством Дидье Дешама одолела команду Парагвая со счётом 1:0 и обеспечила себе выход в следующий раунд соревнования. В четвертьфинале подопечные Дешама сыграют со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0).