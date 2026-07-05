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Салах отложил решение о будущем. Саудовская Аравия — фаворит в борьбе за игрока — СМИ

Салах отложил решение о будущем. Саудовская Аравия — фаворит в борьбе за игрока — СМИ
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Вопрос о будущем нападающего Мохамеда Салаха после ухода из «Ливерпуля» остаётся открытым, однако клубы Саудовской Про-Лиги считаются главными претендентами на подписание египтянина. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 34-летний футболист рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры, но не намерен принимать окончательное решение до завершения выступления сборной Египта на ЧМ-2026. На игрока также претендуют клубы из Европы и США.

Среди возможных направлений — возвращение в Италию, где интерес проявляют «Интер», «Рома» и «Ювентус». Ситуацию внимательно отслеживают «Галатасарай» и «Фенербахче», а также команды МЛС. Отдельно отмечается, что «Челси» теоретически может рассмотреть вариант с возвращением Салаха, но вероятность такого трансфера оценивается как низкая.

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