Появились детали возможного назначения Клоппа в сборную Германии и его полномочий

Журналист Патрик Бергер сообщил подробности о возможном назначении Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии.

По информации источника, 59-летний специалист выразил готовность возглавить национальную команду, а руководство Немецкого футбольного союза (DFB) планирует в ближайшее время отправиться в США, где проходит чемпионат мира — 2026, чтобы провести очные переговоры с тренером. Цель сторон — достичь ясности по будущему Клоппа уже во время турнира.

Отмечается, что речь пойдёт не только о контракте, но и о структуре будущего проекта сборной. Клопп может получить широкие полномочия в управлении командой.

Также обсуждается возможность привлечения в штаб его давнего ассистента Питера Кравица, с которым он работал в «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуле». Среди кандидатов на другие позиции называются Пеп Лейндерс и Йоахим Лёв.

По данным источника, DFB рассчитывает на готовность Red Bull и Ральфа Рангника отпустить Клоппа без серьёзных финансовых препятствий. В таком случае немецкий тренер может стать первым наставником сборной Германии, за переход которого федерации придётся заплатить компенсацию.

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