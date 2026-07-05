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Аршавин: продав Сперцяна, «Краснодар» вывалится из борьбы за чемпионство

Аршавин: продав Сперцяна, «Краснодар» вывалится из борьбы за чемпионство
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Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о возможных последствиях ухода капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль‑Ахли».

«Краснодар» вываливается из претендентов на борьбу за чемпионство, с учётом возможного отъезда Сперцяна, а также травмы Кордобы на чемпионате мира?
— Мне кажется, продав Сперцяна, они уже вывалились оттуда.

«Краснодар» уйдёт в перестройку?
— Не знаю, куда они уйдут. Если им удастся найти в замену такого игрока, как Сперцян, или который будет играть такую же роль, у них есть шансы. Если нет — они не будут претендентами на чемпионство.

Пока они только взяли Уткина и есть информация про интерес к Оздоеву.
— Думаю, что ещё человек 10 таких надо взять и одновременно выпускать, чтобы они составляли такую же силу, как Сперцян (смеётся).

Мы можем откатиться на несколько сезонов назад, когда «Зенит» заранее становился чемпионом?
— Вполне возможно, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». За основную команду с юга России полузащитник выступает с 2018 года и является её капитаном. В прошлом сезоне хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет € 25 млн.

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