Сборная Англии находится под усиленной охраной перед матчем с Мексикой на ЧМ-2026

Сборная Англии столкнулась с повышенными мерами безопасности перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 с Мексикой, который пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико 6 июля в 3:00 мск.

Более 100 полицейских в бронежилетах обеспечивают охрану отеля англичан после враждебного приёма команды болельщиками хозяев. По прибытии автобуса у гостиницы уже собрались сотни фанатов, которые освистывали игроков и скандировали название сборной Мексики.

Территория вокруг отеля оцеплена, установлены ограждения, дежурят силы национальной гвардии, задействованы служебные собаки и дроны.

Мексика традиционно уверенно играет на «Ацтеке» — всего два поражения в 89 матчах и серия из 10 встреч без поражений на чемпионатах мира.