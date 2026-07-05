Андрей Аршавин оценил шансы Гарри Кейна на «Золотой мяч»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна в борьбе за «Золотой мяч».

– Мне симпатична сборная Англии. Тоже казалось, что они должны играть лучше на чемпионате мира. Из-за большого набора звёзд, думаю, эта сборная пройдёт далеко. А Гарри Кейн — молодец! За счёт него Англия выиграла матч с ДР Конго.

– Какие шансы у Кейна выиграть «Золотой мяч» в этом году?

– Шансы на «Золотой мяч» у Кейна хорошие. Всё зависит от того, кто станет чемпионом мира. Если станут французы, эту награду получит кто-то из их состава, – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Матч 1/16 финала ЧМ‑2026 сборная Англии выиграла у ДР Конго со счётом 2:1. Оба мяча на счету Гарри Кейна. В следующем раунде турнира английская команда встретится со сборной Мексики. Игра пройдёт в ночь с 5 на 6 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.