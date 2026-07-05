Джо Харт: эта парагвайская команда — полнейший позор

Бывший вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт прокомментировал матч Франции с Парагваем (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Эта парагвайская команда — полнейший позор. Я бы увёл своих товарищей по команде с поля, если бы так играли против меня, никогда, никогда не хотел бы выиграть матч, играя в таком стиле, а судья был просто отвратителен», — сказал Харт в интервью Fox Sports.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с национальной командой Марокко.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.