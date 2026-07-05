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Джо Харт: эта парагвайская команда — полнейший позор

Джо Харт: эта парагвайская команда — полнейший позор
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Бывший вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт прокомментировал матч Франции с Парагваем (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Эта парагвайская команда — полнейший позор. Я бы увёл своих товарищей по команде с поля, если бы так играли против меня, никогда, никогда не хотел бы выиграть матч, играя в таком стиле, а судья был просто отвратителен», — сказал Харт в интервью Fox Sports.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с национальной командой Марокко.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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