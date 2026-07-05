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Аршавин: Тюкавин — лучший российский нападающий в РПЛ

Аршавин: Тюкавин — лучший российский нападающий в РПЛ
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Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о стоимости и уровне нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Ранее агент игрока подтвердил интерес санкт‑петербургского клуба к форварду бело-голубых. Сообщалось, что «Зенит» сделал официальное предложение о приобретении нападающего, но руководство «Динамо» его отклонило.

— Сообщалось, что за Тюкавина предлагали € 20-25 млн. Стоит ли он этих денег?
— Если за него заплатят, конечно, стоит. Он лучший российский нападающий в стране. Сейчас такие цены… По € 100 млн покупают — как само собой разумеющееся в иностранных чемпионатах. Видите, как выросли цены, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 31 матче за клуб во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в € 17 млн.

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