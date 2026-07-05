Франция — в 1/4 финала ЧМ, Бублик с 48 эйсами обыграл Тиафо на Уимблдоне. Главное к утру

Сборная Франции минимально одолела Парагвай и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, казахстанский теннисист Александр Бублик победил американца Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/8 финала Уимблдона, сборная Марокко разгромила Канаду и пробилась в четвертьфинал первенства планеты. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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