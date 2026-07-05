Аршавин: на ЧМ-2026 в США сборные обыскивали как преступников

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об организации ЧМ-2026 в Мексике и США.

«Атмосфера различается в странах проведения чемпионата мира. В Мексике это действительно похоже на событие мирового масштаба. А в США я этого не почувствовал. К организации не должно быть нареканий, кроме мероприятий, которые были во время старта турнира. Когда сборные приезжали в США, их обыскивали как преступников. В остальном думаю, чемпионат мира проходит на высоком уровне. Мне нравится судейство на турнире», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.