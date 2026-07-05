Гави высказался насчёт критики в адрес Роналду

Полузащитник сборной Испании Гави ответил на вопрос о критике в адрес нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии очного матча команд в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

– Криштиану Роналду до сих пор в команде. Некоторые говорят, что его присутствие мешает, снижает качество игры Португалии. Что вы думаете?

– Постоянно это слышу, но не от людей, которые играют за Португалию, а от болельщиков. Те, кто играют за сборную, испытывают к нему огромное уважение. Очевидно, Криштиану — один из лучших футболистов в истории и может изменить ход матча в любой момент, — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

Роналду показал реакцию болельщиков на него у отеля в Торонто: