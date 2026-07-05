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Гави высказался насчёт критики в адрес Роналду

Гави высказался насчёт критики в адрес Роналду
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Полузащитник сборной Испании Гави ответил на вопрос о критике в адрес нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии очного матча команд в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Криштиану Роналду до сих пор в команде. Некоторые говорят, что его присутствие мешает, снижает качество игры Португалии. Что вы думаете?
– Постоянно это слышу, но не от людей, которые играют за Португалию, а от болельщиков. Те, кто играют за сборную, испытывают к нему огромное уважение. Очевидно, Криштиану — один из лучших футболистов в истории и может изменить ход матча в любой момент, — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

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