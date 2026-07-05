«Зенит» — «Химнасия»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 июля, состоится матч Winline Суперсерии между командами «Зенит» и «Химнасия и Эсгрима ЛП» из Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

8 июля санкт-петербургский клуб проведёт товарищеский матч с «Нефтчи» (Фергана). Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Встреча начнётся в 19:00 мск. 12 июля сине-бело-голубые встретятся с «Црвеной Звездой». Матч также состоится на домашней арене «Зенита». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

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