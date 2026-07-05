Юпамекано опроверг слухи о переходе Майкла Олисе в «Реал»

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано прокомментировал слухи относительно возможного трансфера его одноклубника Майкла Олисе в мадридский «Реал».

«Он остаётся, он остаётся!» — приводит слова Юпамекано Sky Sports.

Напомним, Майкл Олисе перешёл в мюнхенский клуб 7 июля 2024 года. В сезоне-2025/2026 Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, забил 22 мяча, отдал 31 результативную передачу и получил награду лучшего игрока сезона в Бундеслиге. Действующий контракт с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.