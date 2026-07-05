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«Он очень хитёр». Бруно Гимарайнс — о словах Холанда насчёт сборной Бразилии

«Он очень хитёр». Бруно Гимарайнс — о словах Холанда насчёт сборной Бразилии
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Полузащитник сборной Бразилии Бруно Гимарайнс прокомментировал слова нападающего национальной команды Норвегии Эрлинга Холанда, что пентакампеоны являются фаворитами плей-офф чемпионата мира 2026 года. Норвежский форвард сказал это в преддверии очного матча сборных в 1/8 финала соревнования (5 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он очень хитёр в своих высказываниях. Холанд снимает с них всю ответственность и перекладывает её на нас. Честно говоря, меня не особо волнует, что говорят другие. Футбол происходит на поле, 11 против 11.

Это будет отличная игра, напряжённая. У них тоже есть свои сильные стороны. Высокие футболисты, они будут пытаться делать навесы. Мы должны быть умными. Холанд хитёр. Мы должны быть готовы», — приводит слова Гимарайнса Goal со ссылкой на Caze TV.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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