«Он очень хитёр». Бруно Гимарайнс — о словах Холанда насчёт сборной Бразилии

Полузащитник сборной Бразилии Бруно Гимарайнс прокомментировал слова нападающего национальной команды Норвегии Эрлинга Холанда, что пентакампеоны являются фаворитами плей-офф чемпионата мира 2026 года. Норвежский форвард сказал это в преддверии очного матча сборных в 1/8 финала соревнования (5 июля).
«Он очень хитёр в своих высказываниях. Холанд снимает с них всю ответственность и перекладывает её на нас. Честно говоря, меня не особо волнует, что говорят другие. Футбол происходит на поле, 11 против 11.
Это будет отличная игра, напряжённая. У них тоже есть свои сильные стороны. Высокие футболисты, они будут пытаться делать навесы. Мы должны быть умными. Холанд хитёр. Мы должны быть готовы», — приводит слова Гимарайнса Goal со ссылкой на Caze TV.
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