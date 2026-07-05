Главное с ЧМ-2026 на 5 июля: Франция и Марокко — в 1/4 финала, рекорды Мбаппе
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборные Франции и Марокко вышли в 1/4 финала соревнования, нападающий Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, забившим три и более голов в плей-офф трёх крупных турниров сборных.
- Сборная Франции в четвёртый раз подряд пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.
- Сборная Марокко второй раз подряд пробилась в четвертьфинал ЧМ.
- Мбаппе установил рекорд ЧМ, не покорявшийся никому в истории футбола.
- Мбаппе забил свой 11-й гол в плей-офф ЧМ — это рекорд за всю историю турнира.
- Франция и Парагвай повторили антирекорд 20-летней давности в плей-офф чемпионата мира.
- Мбаппе отказался пожать руку вратарю Парагвая, а тот бросил мяч ему в спину.
- Голкипер Парагвая Хиль сообщил подробности отказа Мбаппе от рукопожатия с ним.
- «Я бы предпочёл быть нами, а не Марокко». Тренер Канады — после матча 1/8 финала ЧМ.
- «Мы тоже умеем играть грязно». Мбаппе ответил на поведение игроков Парагвая в матче ЧМ.
- Дешам рассказал, как пытался защитить Мбаппе от игроков сборной Парагвая в матче ЧМ-2026.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч, которые пройдут сегодня – тут.
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