Главное с ЧМ-2026 на 5 июля: Франция и Марокко — в 1/4 финала, рекорды Мбаппе

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборные Франции и Марокко вышли в 1/4 финала соревнования, нападающий Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, забившим три и более голов в плей-офф трёх крупных турниров сборных.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч, которые пройдут сегодня – тут.

Дешам подарил Мбаппе футболку за 100 матчей в сборной Франции: