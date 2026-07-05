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Главное с ЧМ-2026 на 5 июля: Франция и Марокко — в 1/4 финала, рекорды Мбаппе

Главное с ЧМ-2026 на 5 июля: Франция и Марокко — в 1/4 финала, рекорды Мбаппе
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборные Франции и Марокко вышли в 1/4 финала соревнования, нападающий Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, забившим три и более голов в плей-офф трёх крупных турниров сборных.

  1. Сборная Франции в четвёртый раз подряд пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.
  2. Сборная Марокко второй раз подряд пробилась в четвертьфинал ЧМ.
  3. Мбаппе установил рекорд ЧМ, не покорявшийся никому в истории футбола.
  4. Мбаппе забил свой 11-й гол в плей-офф ЧМ — это рекорд за всю историю турнира.
  5. Франция и Парагвай повторили антирекорд 20-летней давности в плей-офф чемпионата мира.
  6. Мбаппе отказался пожать руку вратарю Парагвая, а тот бросил мяч ему в спину.
  7. Голкипер Парагвая Хиль сообщил подробности отказа Мбаппе от рукопожатия с ним.
  8. «Я бы предпочёл быть нами, а не Марокко». Тренер Канады — после матча 1/8 финала ЧМ.
  9. «Мы тоже умеем играть грязно». Мбаппе ответил на поведение игроков Парагвая в матче ЧМ.
  10. Дешам рассказал, как пытался защитить Мбаппе от игроков сборной Парагвая в матче ЧМ-2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч, которые пройдут сегодня – тут.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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