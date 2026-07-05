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Сборная Марокко повторила рекорд всех сборных Африки по победам в плей-офф ЧМ

Сборная Марокко повторила рекорд всех сборных Африки по победам в плей-офф ЧМ
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Сборная Марокко вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу и сравнялась по суммарным показателям с остальными африканскими национальными командами по количеству побед в матчах плей-офф на таком уровне, сообщает Opta.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Унаи – 50'     0:2 Унаи – 82'     0:3 Рахими – 90+8'    

В 1/8 финала сборная Марокко обыграла Канаду (3:0). Это четвёртая победа для Марокко в плей-офф чемпионатов мира — столько же, сколько все остальные сборные из Африки одержали вместе за всю историю турнира:

Камерун — 1990 год;
Сенегал — 2002 год;
Гана — 2010 год;
Египет — 2026 год.

В четвертьфинале ЧМ‑2026 сборная Марокко сыграет с Францией.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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