Сборная Марокко повторила рекорд всех сборных Африки по победам в плей-офф ЧМ

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу и сравнялась по суммарным показателям с остальными африканскими национальными командами по количеству побед в матчах плей-офф на таком уровне, сообщает Opta.

В 1/8 финала сборная Марокко обыграла Канаду (3:0). Это четвёртая победа для Марокко в плей-офф чемпионатов мира — столько же, сколько все остальные сборные из Африки одержали вместе за всю историю турнира:

Камерун — 1990 год;

Сенегал — 2002 год;

Гана — 2010 год;

Египет — 2026 год.

В четвертьфинале ЧМ‑2026 сборная Марокко сыграет с Францией.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.