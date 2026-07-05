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Фелипе Мело высказался об игровом времени Неймара на чемпионате мира — 2026

Фелипе Мело высказался об игровом времени Неймара на чемпионате мира — 2026
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Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело поделился мнением о распределении игрового времени нападающего Неймара в национальной команде на чемпионате мира — 2026.

«Если Неймар в порядке физически, а сам Анчелотти говорил, что он способен отыграть 90 минут, предпочту видеть его в первые 45 минут матча, нежели в финальные 45. Предпочитаю, чтобы он выходил в стартовом составе», — заявил Фелипе в эфире программы Seleção Copa.

В сезоне-2025/2026 Неймар принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. На чемпионате мира — 2026 Неймар вышел на поле лишь один раз, заменив Матеуса Кунью на 76-й минуте, и отыграл 14 минут.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    
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