Фелипе Мело высказался об игровом времени Неймара на чемпионате мира — 2026

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело поделился мнением о распределении игрового времени нападающего Неймара в национальной команде на чемпионате мира — 2026.

«Если Неймар в порядке физически, а сам Анчелотти говорил, что он способен отыграть 90 минут, предпочту видеть его в первые 45 минут матча, нежели в финальные 45. Предпочитаю, чтобы он выходил в стартовом составе», — заявил Фелипе в эфире программы Seleção Copa.

В сезоне-2025/2026 Неймар принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. На чемпионате мира — 2026 Неймар вышел на поле лишь один раз, заменив Матеуса Кунью на 76-й минуте, и отыграл 14 минут.