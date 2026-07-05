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«Они не обмениваются любезностями». Шерки — о матче с Парагваем в 1/8 финала ЧМ-2026

«Они не обмениваются любезностями». Шерки — о матче с Парагваем в 1/8 финала ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Франции Райан Шерки высказался о матче с национальной командой Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась победой французов со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Знаем, что когда играем против южноамериканских команд, они не выходят на поле, чтобы обмениваться любезностями. Но сегодня для нас было важно сыграть такой матч, чтобы напомнить всем, что сборная Франции не просто демонстрирует красивый футбол — мы также рядом, когда становится тяжело. Не зацикливаемся на деталях. Для победы в чемпионате нет места для расчётов, сегодня их не делали, так что мы довольны», — приводит слова Шерки beIN Sports.

В 1/4 финала мирового первенства сборная Франции встретится с национальной командой Марокко.

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