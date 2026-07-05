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Аршавин — о трансфере Сперцяна в Саудовскую Аравию: думаю, у него не было выбора

Аршавин — о трансфере Сперцяна в Саудовскую Аравию: думаю, у него не было выбора
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль‑Ахли».

— Многие говорят про Сперцяна, если не сейчас, то уже в Европу вряд ли уедешь.
— Люди до 40 лет играют. Поэтому лет 14-15 у него ещё есть (смеётся).

— Вы не разделяете мнения, что он выбрал деньги, что тоже нормально?
— Думаю, у него не было выбора. То есть на той, европейской чаше весов, просто были другие деньги и не те команды. Одно дело, если бы его пригласили в «Милан»… В первые две-три команды из пятёрки и давали меньше денег, а он выбрал Саудовскую Аравию — так бы он предал футбол. Не думаю, что у него было такое предложение, ради которого можно было подумать, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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