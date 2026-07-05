Быстров: «Зенит» может обойтись без Тюкавина

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от трансферной кампании петербургского клуба в летнее межсезонье.

«Хотелось бы посмотреть на новичков «Зенита» в деле. Пока не знаю, как они играют. Надеюсь, они будут лучше тех, кто приходил в прошлую партию. Думаю, «Зенит» может обойтись и без Тюкавина — он нужен «Динамо». Что касается Карпукаса, сомневаюсь, что он усилит команду. Конечно, игрок с российским паспортом нужен, но не за такие деньги», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

По итогам сезона-2025/2026 санкт-петербургский «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место, став чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги.