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«Барселона» может подписать Леау по «формуле Рашфорда» — GdS

«Барселона» может подписать Леау по «формуле Рашфорда» — GdS
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«Барселона» по-прежнему проявляет интерес к нападающему «Милана» Рафаэлу Леау, несмотря на покупку Энтони Гордона. Сине-гранатовые не готовы платить около € 60 млн за вингера, однако могут рассмотреть вариант с его подписанием на условиях, схожих с обстоятельствами перехода Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Барселона» может арендовать Леау у «Милана» с возможностью дальнейшего выкупа. Однако «россонери» способны настоять, чтобы «блауграна» арендовала португальца с обязательством выкупа. Подчёркивается, что шансы на переход Леау в каталонский клуб возрастут, если им не удастся подписать форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

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