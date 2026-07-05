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«Зарубежье я отмёл». Артём Дзюба рассказал о планах на будущее

«Зарубежье я отмёл». Артём Дзюба рассказал о планах на будущее
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Нападающий Артём Дзюба высказался о вариантах продолжения карьеры и планах на будущее.

— Есть ли какие-то предложения от клубов?
— Есть. Но я их не рассматриваю сейчас.

— Это ближнее зарубежье?
— Зарубежье я вообще отмёл. После вояжа в Турцию с этим закончил.

— Когда дедлайн?
— У меня вообще дедлайна нет. Я кайфую и наслаждаюсь жизнью. Всецело доверяю. Как должно, так оно и произойдёт, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сезоне-2025/2026 Артём принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. По итогам сезона-2025/2026 «Акрон» набрал 27 очков и занял 13-е место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

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