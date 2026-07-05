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Видео: сборную Франции с флагами и музыкой встретили на базе после выхода в 1/4 финала ЧМ

Видео: сборную Франции с флагами и музыкой встретили на базе после выхода в 1/4 финала ЧМ
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Пресс-служба сборной Франции на странице в социальной сети X опубликовала видео, как национальную команду встречают на базе в Бостоне после её победы в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Парагваем (1:0) и выхода в 1/4 финала соревнования.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Сборную Франции встречают на базе после выхода в 1/4 финала ЧМ:

Матч между сборными Франции и Парагвая прошёл на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

На стадии 1/4 финала чемпионата мира французская национальная команда встретится с Марокко. Игра состоится 9 июля и пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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