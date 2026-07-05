Видео: сборную Франции с флагами и музыкой встретили на базе после выхода в 1/4 финала ЧМ

Пресс-служба сборной Франции на странице в социальной сети X опубликовала видео, как национальную команду встречают на базе в Бостоне после её победы в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Парагваем (1:0) и выхода в 1/4 финала соревнования.

Сборную Франции встречают на базе после выхода в 1/4 финала ЧМ:

Матч между сборными Франции и Парагвая прошёл на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

На стадии 1/4 финала чемпионата мира французская национальная команда встретится с Марокко. Игра состоится 9 июля и пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.