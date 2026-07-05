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«Вы выставляете его каким-то диктатором». Дешам отреагировал на критику в адрес Мбаппе

«Вы выставляете его каким-то диктатором». Дешам отреагировал на критику в адрес Мбаппе
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на критику, с которой столкнулся нападающий Килиан Мбаппе после того, как стал капитаном национальной команды.

«Нет, он не изменился. Вы выставляете его каким-то диктатором. У некоторых людей со стороны сложился образ Килиана, который вообще никак не соответствует реальности», — приводит слова Дидье Дешама Фабрицио Романо.

Напомним, сборная Франции обыграла в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 Парагвай со счётом 1:0. Единственный гол забил Килиан Мбаппе с пенальти. В 1/4 финала мирового первенства сборная Франции сойдётся с национальной командой Марокко.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
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