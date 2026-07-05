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Покер Ежлова, дебюты Парадеевича и Exile. Итоги субботы на турнире по уличному футболу

Покер Ежлова, дебюты Парадеевича и Exile. Итоги субботы на турнире по уличному футболу
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3-й тур соревнований по уличному футболу начался яркими матчами в группе А, по итогам которых определились участники плей-офф.

В стартовой встрече игрового дня команда CTRL+V уверенно обыграла Smol Squad со счётом 13:6. После первого тайма у победителей было преимущество — 3:1, однако во второй половине встречи CTRL+V забил ещё 10 мячей и довёл матч до крупной победы.

В составе Smol Squad дебютировал популярный стример Парадеевич, который сразу отметился забитым мячом. Также за команду сыграли Павел Мамаев, стример Илья Exile и журналист Дмитрий Егоров. У CTRL+V впервые на площадку вышел рэпер Mayot, дебютировавший в турнире.

Фото: Алексей Козин/ Пресс служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

Фото: Алексей Козин/ Пресс служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

Во втором матче дня «Союз чемпионов» разгромил команду «Игроки Планеты Земля» — 16:7. Уже к перерыву счёт был 9:2 в пользу победителей. «Союз чемпионов» продемонстрировал отличную командную игру. Настоящими героями встречи стали фигуристы из медийного состава: Андрей Ежлов оформил покер, включая эффектный гол ударом через себя, а Александр и Евгений Плющенко также записали свои фамилии в список авторов забитых мячей.

Фото: Алексей Козин/ Пресс служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

Фото: Алексей Козин/ Пресс служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

Фото: Алексей Козин/ Пресс служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

По итогам группового этапа в плей-офф с первого места вышел «Союз чемпионов», набравший девять очков и одержавший три победы в трёх матчах. Вторую путёвку в плей-офф завоевал CTRL+V, завершивший группу с шестью очками. Smol Squad и «Игроки Планеты Земля» продолжат выступление в Кубке улиц.

5 июля определятся участники плей-офф от группы В. В программе игрового дня:

16:30 мск. «Амкал» — CSKA Family.
18:15 мск. 2DROTS — «Кино Черти».

Болельщиков ждут и громкие дебюты. За «Амкал» впервые в этом сезоне сыграет Кадрол, а состав CSKA Family пополнят бывшие футболисты ЦСКА Кирилл Набабкин и Константин Базелюк.

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