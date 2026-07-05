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«Большой мастер!» Аршавин оценил обводку Тимура Гурцкая

«Большой мастер!» Аршавин оценил обводку Тимура Гурцкая
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин отреагировал на игровой эпизод с участием футбольного агента Тимура Гурцкая. Эпизод произошёл во время съёмок на футбольном поле. Гурцкая получил передачу, после чего Аршавин побежал в его сторону с криками: «Прессинг, прессинг!» Агент убрал мяч под себя и обыграл экс-футболиста.

— Как вам живётся после того, как Тимур Гурцкая вас убрал финтом?
— Ну что сказать, большой мастер (улыбается)! Бывает! — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В футбольном матче также приняли участие Константин Анисимов, Александр Дорский, Роман Нагучев, Владислав Радимов и Александр Кержаков.

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