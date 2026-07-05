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«Роналду тащат наверх». Быстров — о победе Португалии над Хорватией на ЧМ

«Роналду тащат наверх». Быстров — о победе Португалии над Хорватией на ЧМ
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и Хорватии (2:1). На стадии 1/8 финала мирового первенства португальцы встретятся с Испанией (6 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Португалии было непросто, потому что хорваты — не подарок. Но им как обычно поставили левый пенальти. Самое интересное, что на этом чемпионате вообще не свистят такие, а тут опять VAR вмешался — помогли Криштиану, тащат куда-то наверх. Но в предстоящем матче для меня Испания — фаворит», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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