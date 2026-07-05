Оярсабаль назвал лучшего нападающего на ЧМ-2026

Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль поделился мнением, кого он считает лучшим нападающим на чемпионате мира 2026 года.

«Я бы не назвал Месси именно нападающим, потому что он отражает саму сущность футбола, но всё равно выбрал бы его», — приводит слова Оярсабаля COPE.

На текущий момент нападающий сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим бомбардиром мирового первенства. 39-летний форвард забил семь голов в четырёх встречах. Оярсабаль занимает пятое место в списке лучших бомбардиров соревнования. Нападающий отметился четырьмя голами в четырёх играх.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: