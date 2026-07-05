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«Это его мечта». Гави — о Хулиане Альваресе в «Барселоне»

«Это его мечта». Гави — о Хулиане Альваресе в «Барселоне»
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави высказался о возможном трансфере форварда Хулиана Альвареса в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые могут предложить порядка € 130 млн за аргентинца, выступающего за «Атлетико».

«Да, конечно. Надеюсь на это. В конечном счёте он сам решит, как распорядиться своим будущим, но мне, разумеется, хотелось бы, чтобы он был с нами — к тому же это его мечта. Надеюсь, так и будет», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

Ранее Альварес публично заявил о желании покинуть «Атлетико». Контракт 26‑летнего аргентинца с мадридским клубом рассчитан до 2029 года.

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