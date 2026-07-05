«Никогда не изменюсь». Гави — о критике в свою сторону на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Гави высказался о критике, которую получает в свой адрес от болельщиков.

«Многие ждут, что я оступлюсь, ведь играю жёстко и смело иду в единоборства, а такой стиль нравится не всем. Всегда считал себя разносторонним игроком, чья игра отличается богатством красок. Моя главная сильная сторона — это дух соперничества и та самоотдача, с которой выхожу на поле. Никогда не изменюсь. И я знаю: всегда найдутся те, кто будет ждать моей ошибки.

Возможно, причина именно в этом: играю с огромным азартом и всегда отдаю всего себя ради команды. А это нравится не всем — некоторых такая манера игры даже раздражает», — приводит слова Гави Mundo Deportivo

Испания вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу – 2026. Команда сыграет с Португалией 6 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Матч начнётся в 22:00 мск.