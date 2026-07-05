Фото: Шерки отпраздновал победу Франции в матче с Парагваем в образе Наполеона

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки надел бикорн — двуугольную шляпу, которую носил император Франции Наполеон Бонапарт, после победы «трёхцветных» в матче с Парагваем (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Шерки вышел на замену на 84-й минуте и не отметился результативными действиями. Единственный мяч в игре забил нападающий Килиан Мбаппе, реализовавший 11-метровый удар на 70-й минуте.

На стадии 1/4 финала чемпионата мира французская национальная команда встретится с Марокко. Игра состоится в ночь с 9 на 10 июля и пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Сборную Франции встречают на базе после выхода в 1/4 финала ЧМ: