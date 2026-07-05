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«Реал» и Винисиус начнут переговоры о новом контракте после ЧМ-2026 — Marca

«Реал» и Винисиус начнут переговоры о новом контракте после ЧМ-2026 — Marca
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор через шесть месяцев, 1 января 2027 года, может получить статус свободного агента. Руководство испанского клуба и сторона футболиста договорились вернуться к обсуждению нового соглашения сразу после завершения чемпионата мира — 2026, чтобы не отвлекать игрока от выступления на турнире, сообщает Marca.

Основным разногласием в переговорах на данный момент остаются финансовые условия. Текущий оклад бразильца составляет около € 20 млн за сезон, в то время как сторона нападающего рассчитывает на увеличение выплат до € 30 млн в год, что мадридский клуб считает маловероятным.

В сезоне-2025/2026 Винисиус принял участие в 53 матчах во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.

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