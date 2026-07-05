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Гави оценил готовность сборной Испании к матчу с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026

Гави оценил готовность сборной Испании к матчу с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Испании Гави рассказал о готовности национальной команды к матчу с Португалией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча состоится 6 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, это самый сильный соперник из всех, с кем нам приходилось встречаться до сих пор. У них отличная команда и сильные игроки. Надеюсь, все мы будем полностью сосредоточены на поставленных задачах и тренерском плане на игру, сплотимся ради победы в этом противостоянии.

У Португалии великолепная полузащита, но и у нас есть отличные игроки как в стартовом составе, так и среди запасных. Думаю, наша главная сила — это глубина состава и высокий уровень мастерства наших футболистов. Надеюсь, сможем продемонстрировать в матче», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

Сборные Португалии и Испании сыграют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Матч начнётся в 22:00 мск.

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