Гави оценил готовность сборной Испании к матчу с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Гави рассказал о готовности национальной команды к матчу с Португалией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча состоится 6 июля.

«Очевидно, это самый сильный соперник из всех, с кем нам приходилось встречаться до сих пор. У них отличная команда и сильные игроки. Надеюсь, все мы будем полностью сосредоточены на поставленных задачах и тренерском плане на игру, сплотимся ради победы в этом противостоянии.

У Португалии великолепная полузащита, но и у нас есть отличные игроки как в стартовом составе, так и среди запасных. Думаю, наша главная сила — это глубина состава и высокий уровень мастерства наших футболистов. Надеюсь, сможем продемонстрировать в матче», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

Сборные Португалии и Испании сыграют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Матч начнётся в 22:00 мск.