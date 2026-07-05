Пау Кубарси: сыграть против такой легенды, как Криштиану Роналду, было бы незабываемо

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси поделился ожиданиями от матча со сборной Португалии. В 1/8 финала чемпионата мира — 2026 сборная Испании встретится с Португалией в понедельник 6 июля, в 22:00 мск, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США.

«Сыграть против такой легенды, как Криштиану Роналду, было бы незабываемо. Я бы попросил у него футболку, но за ней наверняка выстроится целая очередь!» — приводит слова Кубарси Фабрицио Романо.

19-летний футболист полностью отыграл все три матча группового этапа чемпионата мира — 2026 и матч 1/16 финала турнира с Австрией (3:0). ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.