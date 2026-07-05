Пау Кубарси: сыграть против такой легенды, как Криштиану Роналду, было бы незабываемо
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Защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси поделился ожиданиями от матча со сборной Португалии. В 1/8 финала чемпионата мира — 2026 сборная Испании встретится с Португалией в понедельник 6 июля, в 22:00 мск, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
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«Сыграть против такой легенды, как Криштиану Роналду, было бы незабываемо. Я бы попросил у него футболку, но за ней наверняка выстроится целая очередь!» — приводит слова Кубарси Фабрицио Романо.
19-летний футболист полностью отыграл все три матча группового этапа чемпионата мира — 2026 и матч 1/16 финала турнира с Австрией (3:0). ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36' 2:0 Порро – 66' 3:0 Оярсабаль – 89'
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