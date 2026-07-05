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Мбаппе — третий футболист в истории с 20+ голами на ЧМ и Евро

Мбаппе — третий футболист в истории с 20+ голами на ЧМ и Евро
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал третьим футболистом в истории, забившим как минимум 20 голов на чемпионатах мира и Европы. Мяч в ворота Парагвая (1:0) в игре 1/8 финала мирового первенства 2026 года стал 19-м для Мбаппе на ЧМ. Ещё один гол форвард «трёхцветных» забил на Евро-2024.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

При этом Мбаппе теперь делит второе место с нападающим английской национальной команды Гарри Кейном, также отметившимся 20 мячами на этих турнирах.

Лидером по указанному показателю является форвард сборной Португалии Криштиану Роналду с 25 голами (11+14) на чемпионатах мира и Европы.

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