Мбаппе — третий футболист в истории с 20+ голами на ЧМ и Евро

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал третьим футболистом в истории, забившим как минимум 20 голов на чемпионатах мира и Европы. Мяч в ворота Парагвая (1:0) в игре 1/8 финала мирового первенства 2026 года стал 19-м для Мбаппе на ЧМ. Ещё один гол форвард «трёхцветных» забил на Евро-2024.

При этом Мбаппе теперь делит второе место с нападающим английской национальной команды Гарри Кейном, также отметившимся 20 мячами на этих турнирах.

Лидером по указанному показателю является форвард сборной Португалии Криштиану Роналду с 25 голами (11+14) на чемпионатах мира и Европы.

Дешам подарил Мбаппе футболку за 100 матчей в сборной Франции: