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«Нифига не видишь». Аршавин рассказал о двух смешных встречах с Александром Соболевым

«Нифига не видишь». Аршавин рассказал о двух смешных встречах с Александром Соболевым
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился забавными историями из жизни, связанными с нападающим петербургского «Зенита» Александром Соболевым.

— Вы недавно выкладывали фотографию с Соболевым. Что за встреча? О чём поговорили?
— Год или полтора назад я стоял на светофоре, а он шёл по мосту с семьёй. Рядом со мной. Он нифига не видел, мне пришлось стекло опустить и сказать: «Алё, как собираешься играть в футбол? Так ты и играешь в футбол, что нифига не видишь». А сейчас я шёл чуть боком — чуть не ударился в него даже. И он мне наоборот по плечу: «Вот так ты и играл в футбол, что ничего не видишь». Это забавно было, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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