Непомнящий — о Сперцяне: досадно, когда уезжают игроки, которые украшают наш чемпионат

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль‑Ахли».

«Удивил выбор Сперцяна. С другой стороны, всегда говорю, что игрок — сам хозяин своей судьбы и карьеры. Очень трудно сказать, что было бы лучше: поехать в другую страну и, возможно, не играть там, или приехать в страну, где у него есть гарантии для игры. Я бы хотел, чтобы Сперцян играл в элитной лиге, но когда из РПЛ уезжают игроки, которые украшают наш чемпионат, мне как-то досадно. Ещё раз повторю, это право самого игрока. Осуждать никакого смысла нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.