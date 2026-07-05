Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий — о Сперцяне: досадно, когда уезжают игроки, которые украшают наш чемпионат

Непомнящий — о Сперцяне: досадно, когда уезжают игроки, которые украшают наш чемпионат
Комментарии

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль‑Ахли».

«Удивил выбор Сперцяна. С другой стороны, всегда говорю, что игрок — сам хозяин своей судьбы и карьеры. Очень трудно сказать, что было бы лучше: поехать в другую страну и, возможно, не играть там, или приехать в страну, где у него есть гарантии для игры. Я бы хотел, чтобы Сперцян играл в элитной лиге, но когда из РПЛ уезжают игроки, которые украшают наш чемпионат, мне как-то досадно. Ещё раз повторю, это право самого игрока. Осуждать никакого смысла нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Аршавин — о трансфере Сперцяна в Саудовскую Аравию: думаю, у него не было выбора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android