Тренер Парагвая: во Франции игроки претендуют на «ЗМ», а у нас не все знали своих отцов

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался о поражении команды в матче с Францией (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Говорил футболистам, что нам предстоит встретиться с игроками, которые борются за «Золотой мяч», за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. У нас же есть футболисты, которые никогда не знали своих отцов, пережили тяжёлые испытания.

Раньше [Матиас] Галарса не мог играть за «Ривер Плейт», а теперь играет в матчах с Германией и Францией. Он способен выступать в любой команде мира. [Орландо] Хилю приходилось продавать одежду, чтобы спасти жизнь своей дочери. Какая команда в мире теперь не захочет такого вратаря?» — приводит слова Альфаро Liberta Depre со ссылкой на DSports.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: