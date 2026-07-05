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Тренер Парагвая: во Франции игроки претендуют на «ЗМ», а у нас не все знали своих отцов

Тренер Парагвая: во Франции игроки претендуют на «ЗМ», а у нас не все знали своих отцов
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Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался о поражении команды в матче с Францией (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Говорил футболистам, что нам предстоит встретиться с игроками, которые борются за «Золотой мяч», за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. У нас же есть футболисты, которые никогда не знали своих отцов, пережили тяжёлые испытания.

Раньше [Матиас] Галарса не мог играть за «Ривер Плейт», а теперь играет в матчах с Германией и Францией. Он способен выступать в любой команде мира. [Орландо] Хилю приходилось продавать одежду, чтобы спасти жизнь своей дочери. Какая команда в мире теперь не захочет такого вратаря?» — приводит слова Альфаро Liberta Depre со ссылкой на DSports.

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