Пропускающий ЧМ-2026 Филип Фоден посетил Уимблдон в компании Марко ван Бастена

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден, не поехавший со сборной Англии на чемпионат мира — 2026, посетил теннисный турнир «Уимблдон».

На трибунах Королевской ложи Центрального корта Фоден находился в компании легендарного нидерландского нападающего Марко ван Бастена. Во время объявления имён почётных гостей зрители встретили спортсменов стоячей овацией. В этот же день на матчах турнира присутствовали бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, а также футболистки национальной команды Элла Тун и Алекс Гринвуд.

В сезоне-2025/2026 Фоден принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал семь результативных передач.