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Наумов: Сперцян выбрал деньги — в Саудовской Аравии он потеряет многое в плане футбола

Наумов: Сперцян выбрал деньги — в Саудовской Аравии он потеряет многое в плане футбола
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный переход полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль‑Ахли».

«Это выбор Сперцяна. Если он хочет заработать на старость и дальнейшую жизнь, надо ехать в Саудовскую Аравию. Такой контракт нечасто предлагают. А если он хочет играть в футбол и развивать свою карьеру, это не вариант. Понятно, там он потеряет очень многое в плане футбола. Вряд ли его мастерство там вырастет. Мне кажется, Сперцян выбрал деньги, его понять можно. Каждый делает свой выбор. Он едет, чтобы заработать деньги», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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