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«Не опустимся до такого». Альфаро опроверг, что сборная Парагвая оскорбила мать Дешама

«Не опустимся до такого». Альфаро опроверг, что сборная Парагвая оскорбила мать Дешама
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Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро опроверг предположение, что скамейка запасных его команды могла оскорбить мать главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, которая недавно скончалась.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Нет, нет, нет. В футболе нельзя опускаться до такой низости. Думал, вы говорите о спорах между игроками. Восхищаюсь и уважаю Дидье Дешама. Конечно, были разногласия — например, по поводу решений VAR, когда одна сторона утверждала, что пенальти был назначен верно, а другая, что нет.

Честно говоря, лично ничего подобного не слышал. Не думаю, что это правда, потому что знаю свой тренерский штаб: мы не опустимся до такой низости. Футбол — это не про вражду. Если бы я услышал что-то подобное, возразил бы. Нет, нет, нет… Это неприемлемо ни при каких обстоятельствах», — приводит слова Альфаро L’Équipe.

Напомним, после матча 1/8 финала между Францией и Парагваем Дешам сказал: «Не собираюсь критиковать Парагвай. Каждая команда играет так, как для неё лучше. Но оскорбления со скамейки запасных — без них можно было бы обойтись. Особенно без некоторых из них».

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