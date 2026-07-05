«Не опустимся до такого». Альфаро опроверг, что сборная Парагвая оскорбила мать Дешама

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро опроверг предположение, что скамейка запасных его команды могла оскорбить мать главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, которая недавно скончалась.

«Нет, нет, нет. В футболе нельзя опускаться до такой низости. Думал, вы говорите о спорах между игроками. Восхищаюсь и уважаю Дидье Дешама. Конечно, были разногласия — например, по поводу решений VAR, когда одна сторона утверждала, что пенальти был назначен верно, а другая, что нет.

Честно говоря, лично ничего подобного не слышал. Не думаю, что это правда, потому что знаю свой тренерский штаб: мы не опустимся до такой низости. Футбол — это не про вражду. Если бы я услышал что-то подобное, возразил бы. Нет, нет, нет… Это неприемлемо ни при каких обстоятельствах», — приводит слова Альфаро L’Équipe.

Напомним, после матча 1/8 финала между Францией и Парагваем Дешам сказал: «Не собираюсь критиковать Парагвай. Каждая команда играет так, как для неё лучше. Но оскорбления со скамейки запасных — без них можно было бы обойтись. Особенно без некоторых из них».

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