Андрей Аршавин объяснил, почему предпочтёт финал ЧМ-2026 Суперкубку России

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин объяснил решение посетить финальный матч чемпионата мира — 2026 в США вместо игры за Суперкубок России.

— Вы сказали, что снова поедете в США и, возможно, посетите финал чемпионата мира. Но он пересекается с Суперкубком России. Не жалеете, что посмотрите финал чемпионата мира, а не Суперкубок?

— Надеюсь, что на Суперкубке у меня ещё будет возможность побывать. А вот на чемпионате мира… Это мой первый чемпионат мира. Я был на четырёх матчах и дай бог ещё четыре посещу. Для тех эмоций и воспоминаний на старости лет сделаю приоритет в пользу финала чемпионата мира, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.