Педри: моя мечта — сыграть против Месси в финале чемпионата мира

Полузащитник сборной Испании Педри рассказал о своей мечте на чемпионате мира 2026 года.

«Сыграть против Месси в финале чемпионата мира — моя мечта. Для меня он величайший футболист в истории. Мне нравится наблюдать за его игрой. Я получал удовольствие от этого ещё тогда, когда мы каждый день тренировались вместе. То, что он делает — невероятно. Такое в его возрасте возможно лишь благодаря его выдающемуся мастерству. Для меня он — лучший игрок в истории», — приводит слова Педри AS.

Напомним, в 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Испании встретится с Португалией 6 июля. Национальная команда Аргентины сыграет с Египтом 7 июля.