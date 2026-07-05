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«Отвратительная игра». Черышев — о матче сборных Парагвая и Франции на ЧМ-2026

«Отвратительная игра». Черышев — о матче сборных Парагвая и Франции на ЧМ-2026
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Российский футболист Денис Черышев поделился впечатлениями от матча сборной Парагвая с Францией в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Меня удивил Парагвай. Выйти в плей-офф первенства мира и поставить сзади девять человек… Это очень сильно бросалось в глаза, они практически не переходили половину поля. Вынесли мяч — опять встали. Да, ты можешь отстоять 90 минут и сыграть 0:0, постараться не пропустить. Однако со стороны это некрасиво. Было какое-то издевательство со стороны Франции над Парагваем. Мы же все прекрасно знаем, что многие латиноамериканские сборные — это такие злые футболисты, жёсткие, с характером. Прессинг со стороны парагвайцев был кусачим, но сама игра была отвратительной. Было неинтересно смотреть», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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