«Отвратительная игра». Черышев — о матче сборных Парагвая и Франции на ЧМ-2026

Российский футболист Денис Черышев поделился впечатлениями от матча сборной Парагвая с Францией в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Меня удивил Парагвай. Выйти в плей-офф первенства мира и поставить сзади девять человек… Это очень сильно бросалось в глаза, они практически не переходили половину поля. Вынесли мяч — опять встали. Да, ты можешь отстоять 90 минут и сыграть 0:0, постараться не пропустить. Однако со стороны это некрасиво. Было какое-то издевательство со стороны Франции над Парагваем. Мы же все прекрасно знаем, что многие латиноамериканские сборные — это такие злые футболисты, жёсткие, с характером. Прессинг со стороны парагвайцев был кусачим, но сама игра была отвратительной. Было неинтересно смотреть», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.