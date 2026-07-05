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Быстров поддержал возможный переход Сперцяна в «Аль-Ахли»

Быстров поддержал возможный переход Сперцяна в «Аль-Ахли»
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли»

«Понимаю решение Сперцяна. Он молодец, ему уже пора уезжать. У «Краснодара» ещё много хороших футболистов, ему найдут замену», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Действующий контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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