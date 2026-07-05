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Шерки — о судействе в игре с Парагваем: сколько было фолов? 40? А сколько дали карточек?

Шерки — о судействе в игре с Парагваем: сколько было фолов? 40? А сколько дали карточек?
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Полузащитник сборной Франции Райан Шерки высказался о судействе в матче с Парагваем (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Главный судья встречи Ильгиз Танташев из Узбекистана показал три жёлтые карточки футболистам «трёхцветных» и ни одной игрокам латиноамериканской команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

– Что вы думаете о судействе?
– Мне нечего сказать, вы сами видели… Сколько было фолов? 30-40? А сколько показали жёлтых карточек? Это не имеет значения. Главное — мы в четвертьфинале, — приводит слова Шерки L’Equipe.

На стадии 1/4 финала чемпионата мира французская национальная команда встретится с Марокко. Игра состоится в ночь с 9 на 10 июля мск и пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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