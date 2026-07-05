Клопп стал новым главным тренером сборной Германии — Романо

Немецкий тренер Юрген Клопп возглавил сборную Германии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, детали долгосрочного контракта и ухода Клоппа из системы Red Bull ещё обсуждаются, но 59-летний специалист станет главным тренером бундестим.

С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull. Его контракт рассчитан до конца 2029-го. До работы в Red Bull специалист возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год.

3 июля Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о досрочном расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом и заявил о намерении провести переговоры с Клоппом.

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